El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Ibarrola
Después de las palabras

No todo vale en política

«Tal vez el único valor estable en el que confiar, es que no exista ningún valor definitivo»

Juan Villacorta

Juan Villacorta

Valladolid

Lunes, 1 de septiembre 2025, 09:12

El comportamiento humano es un montaje, más artificio que naturaleza. El humano es una máquina de fabricar sentimientos 'ad hoc', de consumar el gran espectáculo ... de sus intereses espúreos. La razón y los hechos son acomodaticios, incluso el instinto de supervivencia calcula con precisión sus límites. El juego se trata de ganar políticamente como sea, nunca de responder con sentido ético. El humano conoce muy bien sus armas y desconoce en igual medida su conciencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tres heridos tras escaparse un toro del encierro de La Pedraja de Portillo
  2. 2

    Empuja a un anciano para robarle y le deja tirado con una herida en la cabeza
  3. 3

    Despliegue policial en la Acera de Recoletos por una inexistente arma blanca
  4. 4

    Los 43 meses de obra en la estación de tren comenzarán en octubre en la franja de Delicias
  5. 5

    El Pisuerga más turbio: las especies invasoras colonizan el río a su paso por Valladolid
  6. 6

    El Real Valladolid ata a Peter Federico
  7. 7

    ¿Quiénes son hoy los condes, duques y marqueses vinculados con Valladolid?
  8. 8 Un incendio en Pesquera calcina parte de la ribera del río, cerca de la central hidroeléctrica
  9. 9

    Un conductor kamikaze provoca una muerte en un choque frontal con cuatro coches y una moto en Toledo
  10. 10

    Los robos en la provincia aumentan un 24% impulsados por la banda del BMW

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla No todo vale en política

No todo vale en política