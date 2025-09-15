El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
José Mari López
Después de las palabras

Espantapájaros en sombra

«Nos escondemos en la multitud para disimular nuestra felonía. Es la nueva naturaleza humana»

Juan Villacorta

Juan Villacorta

Valladolid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 06:56

Es cierto, el mortal es fragilidad, aunque lo disimule con su violencia, con el ejercicio de su autoridad. Es frágil la vida, tanto como la ... honestidad. Los acuerdos se incumplen, las palabras aburren y el silencio se rompe en grito. Las naciones no olvidan pero ignoran. Somos una fragilidad que se cree fuerte mientras su tiempo se desploma día a día. Una bomba en el cerebro, una bomba en el alma, una bomba en el corazón. Así vivimos, así somos, así morimos. Somos sin retorno una bomba cargada y dispuesta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herida una joven de 19 años tras ser atropellada en el paseo de Zorrilla
  2. 2

    La madeja de la trama eólica: multas de más de 800 millones,15 acusados y 135 años de cárcel
  3. 3

    El reino de los dedales y las telas de Palencia baja la persiana
  4. 4

    Vanesa Martín abre de par en par las puertas de su casa en Valladolid
  5. 5

    Arden de madrugada un sofá y un contenedor en Valladolid
  6. 6

    Inés Acebes: «Termino el vermú de los domingos con unas gambas al ajillo en El Pilar»
  7. 7 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Domingo 14 de septiembre
  8. 8

    Los taxis de Valladolid estrenan un sistema con IA para atender llamadas en 9 segundos
  9. 9

    Condenan a un banco por obligar a pagar un seguro por anticipado para ampliar una hipoteca
  10. 10

    Piano de gran cola busca comprador

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Espantapájaros en sombra

Espantapájaros en sombra