El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Biel Aliño

España necesita a los autónomos

Solo desde una reflexión sosegada y consensuada se podrán alcanzar los objetivos de justicia retributiva y solidaridad sin necesidad de exprimir al máximo a quien genera riqueza

Juan Carlos De Margarida. Decano-Presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Zamora y Palencia (Ecova)

Miércoles, 29 de octubre 2025, 07:19

Comenta

Los autónomos son una especie en peligro de extinción porque el Ejecutivo se empeña en asfixiarles cada vez más. Y, como el proceder natural de ... la selva, solo resistirá el más fuerte. La posible subida en la cuota mensual es una medida que se recibe entre los ciudadanos con un mensaje claro: en España la Administración castiga, en vez de premiar a quien emprende y crea empleo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El ADN confirma que el cuerpo hallado en el PRAE es el del exmilitar desaparecido durante tres meses
  2. 2

    Alertan de la presencia de un exhibicionista en las inmediaciones del Centro Cultural Miguel Delibes
  3. 3

    La casa de los cadáveres de Valladolid
  4. 4 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  5. 5

    Las compañías programan casi 50.000 plazas en el aeropuerto de Valladolid para esta temporada de invierno
  6. 6 Muere la actriz Esther Uria a los 55 años
  7. 7

    Las Contiendas estrena un jardín para que los vallisoletanos depositen las cenizas de sus fallecidos
  8. 8

    Los estudiantes de Valladolid dicen basta al acoso escolar y exigen más medidas contra el bullying
  9. 9

    Renault no prevé coches nuevos para Valladolid y Palencia «a día de hoy» y pide más flexibilidad y ajustar costes salariales
  10. 10

    La iglesia de las Hermanas Dominicas de la Anunciata reabre sus puertas a la comunidad educativa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla España necesita a los autónomos

España necesita a los autónomos