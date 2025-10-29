España necesita a los autónomos

Los autónomos son una especie en peligro de extinción porque el Ejecutivo se empeña en asfixiarles cada vez más. Y, como el proceder natural de ... la selva, solo resistirá el más fuerte. La posible subida en la cuota mensual es una medida que se recibe entre los ciudadanos con un mensaje claro: en España la Administración castiga, en vez de premiar a quien emprende y crea empleo.

Ahora se ha dado un –pequeño– paso atrás y se quiere congelar para 2026 el incremento de cuotas a la Seguridad Social de los tramos de rendimiento netos comprendidos entre los 670 euros, o menos, y los 1.166 euros; aumentando la cuota a partir de esta cantidad desde el 1% y hasta el 2,5%. No se concibe que un autónomo que tenga unos rendimientos iguales –e incluso inferiores– al Salario Mínimo Interprofesional tenga una cuota de casi 300 euros mensuales.

Estas medidas afectan negativamente a la inversión de los autónomos, pues existe un menor margen de maniobra financiera. En suma, aumenta la incertidumbre y el riesgo, pues en un contexto donde ya suelen operar márgenes ajustados, una subida de un coste fijo como es la cotización se traduce en mayor fragilidad y menos capacidad de reserva.

Sin duda, la realidad es que a quienes finalmente afecta esta decisión es al consumidor medio, que verá un incremento en los bienes y servicios, dado que el autónomo debe 'repercutir' esa subida en los precios. Otra opción es absorber ese coste por parte del autónomo, lo que reduce su beneficio y nos lleva, irremediablemente, a la casilla de salida: disminución de la inversión, postergación en la contratación de personal, reducir la apuesta por nuevas tecnologías relacionadas con su negocio y, en definitiva, merma en la capacidad para competir, innovar y adaptarse a las realidades del mercado.

Todo esto genera frustración que puede conllevar a que el autónomo abandone parte de su actividad empresarial o profesional, contrayendo la oferta de bienes y servicios, lo que genera menor competencia y menos opciones para el cliente final, además de una posible subida de precios, incluso de productos de menor calidad. Y, es más, la gravedad es que se opte por dejar de lado el trabajo por cuenta propia y se apueste por el trabajo por cuenta ajena. Pero ¿qué pasaría si no hay autónomos que generen actividad económica y empleo?

La subida de cuotas, aunque pueda parecer pequeña, tiene un fuerte impacto en la cuenta de resultados del autónomo. Además de los 'efectos en cadena' que pueden producirse en la economía, ya que muchos de ellos prestan servicios para otras empresas. Es complicado mitigar estos efectos, si una medida tan directa como el aumento de cuotas no se acompaña de otras, como es la bonificación o los incentivos vinculados a la inversión. En este sentido, se debe aumentar y fomentar las deducciones a quien invierte en formación, I+D+i o sostenibilidad. Pero también se debe hacer un ejercicio de transparencia desde el Gobierno, explicando el impacto real de estos incrementos de cuota y cómo pueden adaptarse. Además, en todas las regiones de nuestro país se debe impulsar, y premiar, la cultura del esfuerzo, el emprendimiento y la inversión.

Los autónomos siempre han sido un colectivo resiliente con capacidad de adaptación al cambio, por muy difícil que se presente el momento. Aprovechar esta medida para realizar un análisis de las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades del negocio puede ser la primera opción para seguir manteniendo unos productos de primera calidad. El futuro inmediato no se prevé nada halagüeño, pero solo desde una reflexión sosegada y consensuada se podrán alcanzar los objetivos de justicia retributiva y solidaridad sin necesidad de exprimir al máximo a quien genera riqueza y que, sin lugar a duda, es uno de los principales exponentes del crecimiento económico.