El Gobierno recula y propondrá congelar las cuotas de un tercio de los autónomos en 2026, los que menos ganan

Tras la oleada de críticas desde la patronal, los sindicatos y los grupos parlamentarios, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha ... escuchado el clamor popular y rectifica el incremento generalizado de las cotizaciones de los autónomos a partir del año que viene. Así, presentará este lunes en la mesa del diálogo social una nueva propuesta en la que se plantea congelar las cuotas de los trabajadores por cuenta propia que menos ganan, según avanzó ella misma este lunes en una entrevista concedida al País.

Más concretamente, el nuevo documento recogerá una congelación de los tres primeros tramos de cotización, de la parte más baja de la tabla (la denominada reducida), de forma que todos los autónomos que ganen menos de 1.166,70 euros al mes no pagarán más a la Seguridad Social el año que viene.

Esta medida beneficiará a una tercera parte del colectivo, puesto que en esta tabla reducida se sitúan en torno al 36% del total de emprendedores, más de 1,3 millones, según los datos de 2023 proporcionados por el ministerio tras el proceso de regularización.

La primera propuesta que planteó hace justo una semana el ministerio de Seguridad Social fue un incremento generalizado de las cuotas que pagan los más de 3,5 millones autónomos en 2026, en una horquilla que oscilaba entre un mínimo de 11 euros más al mes y un máximo de 206 euros. Sin embargo, el incremento era paradójicamente mayor para los que menos ingresa, puesto que establecía una subida de 17 euros al mes para los que generan unos rendimientos netos de hasta 670 euros, puesto que en la actualidad son los que menos pagan (200 euros al mes).

El Congreso, clave

Para los autónomos en base mínima con rendimientos netos de entre 670 y 900 euros al mes, la cuota mensual subiría, según este primer texto, desde los 220 euros actuales a 234,85 euros en 2026, mientras que los que tengan rendimientos netos superiores a los 900 euros y hasta los 1.166,70 euros pasaría por elevar la cuota actual de 260 euros a 271,24 en 2026. Estos tres primeros tramos son los que finalmente se quedarán con la cuota actual, de 200 euros, 220 euros y 260 euros, respectivamente.

Falta ahora por conocer si en los siguientes tramos se mantiene una subida generalizada o también se introducen excepciones, puesto que el «sablazo» para el colectivo -según lo calificó Lorenzo Amor, presidente de ATA- llegaba a una cuota para los que más ganan de 206 euros más, con lo que se situaría en los 796 euros en 2026.

De cualquier forma, Elma Saiz reconoce en su entrevista al País que si no lograra el respaldo parlamentario en el Congreso, las cuotas de todos los autónomos quedarían congeladas para el año que viene, puesto que esta ley necesita el apoyo del Parlamento, algo que a día de hoy no lo tiene.