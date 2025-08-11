El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El escritor Martin Amis. Reuters

Pequeños monstruos

Una educación de normal firmeza debería bastar para evitar la forja de un niño tirano

Juan Bas

Lunes, 11 de agosto 2025, 00:01

Consideraba el humorista W. C. Fields que alguien que detesta a los animales y a los niños no puede ser mala persona del todo. Centrémonos ... en los niños, en la sección de los abominables y monstruosos. En la novela de Martin Amis 'Campos de Londres' hay un niño memorable, sobre todo para sus padres, que no se lo pueden sacar de la cabeza ni un segundo. Se trata del peligroso Marmaduke (gran nombre), al que Amis describe como un niño de 18 meses extrañamente fornido. El angelito grita a pleno pulmón con la constancia de las calamidades, duerme unos cinco minutos al día, tiene fijación con los cuchillos y muerde como un tiburón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un eclipse solar en primera fila en Valladolid: por qué se llenará de visitantes para presenciar este fenómeno
  2. 2

    El motorista hallado muerto en Zamora es natural de Laguna de Duero
  3. 3

    Una joven se precipita desde el tejado de un chalé para víctimas de violencia de género
  4. 4 «Hay casas afectadas, el cementerio ha ardido» y «si no lo extinguen habrá que evacuar»
  5. 5

    Segunda noche consecutiva con detenidos en una discoteca del Paseo de Zorrilla tras una pelea
  6. 6

    Un taxista se empotra contra un edificio en obras junto al Calderón
  7. 7

    Las Descalzas Reales ponen fin a su vida conventual en la ciudad
  8. 8

    La Casa Resines comienza a vaciar su arruinado interior para recuperar su esplendor
  9. 9

    Los GEAS buscan al desaparecido en Camporredondo en una zona de pozas
  10. 10 Buscan a un hombre de 69 años desaparecido en Camporredondo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Pequeños monstruos

Pequeños monstruos