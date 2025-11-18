El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La originalidad del pasado

«Repetimos la cantinela de que la historia se repite. Las reflexiones, también; de manera que lo escrito por nuestros antecesores bien se puede considerar información del pasado procedente del futuro»

Joaquín Robledo

Joaquín Robledo

Valladolid

Martes, 18 de noviembre 2025, 07:06

«Todos coinciden en que encontraron algo muy nuevo, muy original y muy eficaz, para regentar el Estado y la nación». Ese algo «nació en ... contra de un régimen anterior que se ha convenido en llamar viejo. No cabe duda de que lo contrario a lo viejo es lo nuevo». «Pero no por esto debe acusárseles demasiado de renovadores», los defensores de esto nuevo «son buenos chicos y han procurado conservar lo mejor posible los defectos y las lacras del régimen tradicional». «Han reducido el reparto de prebendas y honores, que antes se hacía equitativamente entre los hombres de todos los partidos, a los hombres del partido» suyo. «Son vagos retóricos como el más consumado político del régimen anterior». «Mientras aquellos manejaban […] palabras indeterminadas como 'libertad', 'progreso' y 'orden', estos manejan […] 'patria', 'disciplina'…».

