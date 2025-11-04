El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Antonio Tanarro
Al pie de un café

Cerrado, así sucede

«Las cosas –estas cosas del despueble y el agotamiento del mundo rural tal y como le conocíamos– sucedieron así porque no podían haber sucedido de cualquier otra manera»

Joaquín Robledo

Joaquín Robledo

Valladolid

Martes, 4 de noviembre 2025, 07:26

Cuando la panadería de Perico cerró, la panadería ya estaba cerrada. Nunca supe a quién atribuir una frase análoga, que mucho tiempo atrás pude leer, ... referida a la Revolución francesa; un aforismo preciso que apuntala la inexorabilidad de algunos trances por más que su advenimiento nos cause sorpresa en el momento concreto en que se producen. La puerta de la panadería de Perico se candó definitivamente como sucesivamente fueron bajando la persiana la tienda de Donata, la de Claudia, la de Mari, la de Joaquina, la de Marcos -reconvertida en sus últimos días en el quiosco de Tomasa-; como trancó el estanco de Ana, el bar de Lolo, el de Solorza, el de Ángel o el Rancho de Desi. El de Nini y Nieves se libró de la definitiva clausura porque un traspaso acudió al rescate. Y se mantendrá vivo mientras María Jesús aguante en el doble sentido -sostener o llevar con paciencia- del verbo aguantar.

