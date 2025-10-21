El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
El Museo del Louvre, cerrado este lunes por el espectacular robo. AFP
Al pie de un café

La decisión del asno

«Aterra sin embargo la naturalidad con la que asumimos los expolios de verdad. Como otro espectáculo, no solo posible, ineludible»

Joaquín Robledo

Joaquín Robledo

Valladolid

Martes, 21 de octubre 2025, 07:18

Comenta

Hace apenas un mes, al pie de otro café, traje a colación 'El tren', la película que John Frankenheimer dirigiera en 1964. Y no, ... la reflexión propuesta entonces no se atenía al atolladero pucelano que ha derivado en el empantanamiento de una ciudad ahora sin agua ni heno, sin soterramiento ni integración. Muerta a la vez de sed y hambre, pero, a diferencia del burro de Buridán, no por la indecisión de un asno. Que aquí, a este respecto, las decisiones resultan muy decididas, además de hiperbólicamente defendidas, ergo muy interesadas. Pues no. Y la de hoy, tampoco. Que bastante se ha escrito ya. Con nulo efecto como ocurre siempre que la palabra se topa ante una voluntad encallada, ergo interesada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hallan en el Canal de Rioseco el cadáver de un hombre que desapareció tras una boda
  2. 2 Retiran el tráiler atascado durante tres horas en el centro de Valladolid
  3. 3 Las 31 empresas de Valladolid que facturan más de 50 millones (y 3 dominan casi la mitad del total)
  4. 4

    El tráiler atascado durante tres horas en el centro venía de Michelin y entró «por error» al fiarse del GPS
  5. 5 De las hijas de Obama a la ensalada de maruja en la boda de Stella Banderas en Valladolid
  6. 6 Muere la teniente de alcalde de Villar del Río tras una explosión y un incendio en su vivienda
  7. 7

    Eurostars compra el hotel Juan de Austria y retrasa a diciembre la apertura del de Zara
  8. 8

    Condenados los okupas de Domingo Martínez a una multa de 900 euros y a dejar la casa
  9. 9

    José Manuel aparca su camión después de 50 años y millones de kilómetros por España
  10. 10 Descubrimos dos vestidos de novia de Stella del Carmen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La decisión del asno

La decisión del asno