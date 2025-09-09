El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Ilustración de Jose Ibarrola

Netanyahu lee, mi madre no

repaso las innumerables personas que, desde mi madre hasta mi compañero de habitación en el hospital, sin catálogo de lecturas, sin necesidad de erudición, sin presumir de comportamiento, esparcen bondad, difunden generosidad y regalan compromiso

Joaquín Robledo

Joaquín Robledo

Valladolid

Martes, 9 de septiembre 2025, 07:40

De forma recurrente emerge una controversia referida a la lectura y su poder para aderezar, siquiera regenerar, la condición humana de las gentes que leen; ... para elevar el rango de estas un peldaño respecto a quienes apenas han abierto un libro. Ha vuelto a aflorar, al menos en el ámbito de las redes sociales, tras la sentencia/acusación de una afamada de este espectro reticular: «No sois mejores porque os guste leer».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    474 vecinos pagan a escote 1,1 millones para remodelar una plazoleta del barrio del Hospital
  2. 2

    Inobat quiere tener la fábrica de Valladolid lista en 18 ó 20 meses y ya cuenta con un cliente
  3. 3

    Un cura de 83 años con pérdida de lucidez agrede a compañeros en la Casa Sacerdotal
  4. 4 El Gobierno concede 53 millones de euros a la fábrica de InoBat en Valladolid, que creará 260 empleos
  5. 5 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Lunes 8 de septiembre
  6. 6 A prisión por atracar a mordiscos a una anciana y tragarse una cadena de oro que le robó
  7. 7 Cinco heridos en una colisión múltiple y un vuelco ocurridos de madrugada en la A-62
  8. 8 Encuentran al matrimonio octogenario desaparecido de la residencia de Ampudia
  9. 9

    Hermanos al rescate en el Pisuerga por casualidad
  10. 10

    Alberto Pulgar, el tiktoker que reparte dinero por las calles de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Netanyahu lee, mi madre no

Netanyahu lee, mi madre no