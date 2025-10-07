Caben todos

El número 118 de la revista que publica la Federación de Comités de Solidaridad con África Negra bajo el título 'Umoya' –en suajili 'unión, camino, ... esfuerzo compartido…'–, además de informar sobre el saqueo del agua por la agroindustria, de destacar que África del Oeste se libera del colonialismo francés y de tildar de olvidada la guerra de Sudán, notifica que la Plataforma Social de CyL reconoció con la mención 'Solidaridad Invisible 2024' a Fermín Santórum. Destacan «la gran dedicación a tareas y actividades con la población inmigrante. Colabora con la Federación de Comités de Solidaridad con el África Negra. Se valora su compromiso con el Comité Oscar Romero –Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina–…» y la exposición añade la labor de Fermín en «las Campañas de Solidaridad con Palestina y el pueblo palestino».

Leo en redes, en artículos, escucho en la calle reprobaciones que catalogan de movimiento impostado las movilizaciones que reclaman el fin de –escriban el sintagma que deseen– al pueblo palestino debido al silencio que escuchan sobre –escriban también el sintagma que prefieran– que acontecen en otros lugares. Resulta que las gentes que se movilizan por una causa, los 'fermines', tienen presente al resto. Quien pretende silenciar la palestina suele, salvo por interés argumental, no alzar la voz por las demás. La razón del eco apúntenla en la duración –no comenzó hace justo dos años (no justifico, indico) con la barrabasada de Hamás–, cercanía, vinculación política o capacidad de influencia.

Se anuncia ahora un plan de paz propuesto por Trump y, en principio, aceptado por las partes. Ojalá se convierta en el preámbulo de un acuerdo duradero. Para ello, los negociadores de la parte subyugante habrán de considerar la inconveniencia de confundir acuerdo de paz con trágala. Uno aspira a la permanencia. El otro obliga a firmar. Uno apacigua. El otro hincha la vena hasta reventar. Evocando la Alemania de entreguerras, quizá sea peor el remedio que la enfermedad. Se sabrá pasado un tiempo, pero sería idóneo tenerlo en cuenta antes. Al menos para que Fermín pueda centrarse en otros empeños, que no faltan.