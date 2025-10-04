El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una gran bandera palestina portada por una veintena de manifestantes en la calle Miguel Íscar.

Una gran bandera palestina portada por una veintena de manifestantes en la calle Miguel Íscar. Iván Tomé

Una protesta recorre el centro de Valladolid al grito de 'No es una guerra, es un genocidio'

La marcha se suma a la ola de manifestaciones ciudadanas contra Israel y en solidaridad con Palestina

Jesús Bombín

Jesús Bombín

Valladolid

Sábado, 4 de octubre 2025, 22:17

'Paremos el genocidio en Palestina. Fin al comercio de armas ya y a la relación con Israel'. Una pancarta con esa declaración abría la ... manifestación que partió a las siete de la tarde de la plaza de Fuente Dorada convocada por la Plataforma de Solidaridad de Valladolid con Palestina. La capital se sumó a la ola de protestas que se ha vivido este sábado en numerosas ciudades españolas recordando la matanza que desde hace dos años Israel está llevando a cabo en Gaza, donde ya han muerto más de 65.000 personas.

