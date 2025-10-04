Una protesta recorre el centro de Valladolid al grito de 'No es una guerra, es un genocidio'

'Paremos el genocidio en Palestina. Fin al comercio de armas ya y a la relación con Israel'. Una pancarta con esa declaración abría la ... manifestación que partió a las siete de la tarde de la plaza de Fuente Dorada convocada por la Plataforma de Solidaridad de Valladolid con Palestina. La capital se sumó a la ola de protestas que se ha vivido este sábado en numerosas ciudades españolas recordando la matanza que desde hace dos años Israel está llevando a cabo en Gaza, donde ya han muerto más de 65.000 personas.

Banderas palestinas, pancartas y megáfonos en mano, los manifestantes recorrieron las calles Teresa Gil, Regalado Constitución, Santiago, Plaza Zorrilla, Miguel Íscar, Plaza España y de nuevo Teresa Gil. Una gran bandera palestina portada por una veintena de personas destacaba entre la multitud mientras la marcha avanzaba a paso lento coreando consignas contra Israel. 'Eran hospitales, no bases militares' y 'Netanyahu criminal' fueron las frases más coreadas a lo largo del recorrido en recuerdo a las víctimas de bombardeos del ejército israelí a centros sanitarios.

La convocatoria congregó a unos 3.000 asistentes, según datos del Cuerpo Nacional de Policía, cifra que los convocantes al menos duplican. «Al pasar por la calle Miguel Íscar hemos visto que estaba completamente llena de gente, y por experiencia en otras manifestaciones, cuando eso sucede, ahí caben más de 6.000 personas», comenta Henar Gaspar, portavoz de la Plataforma de Solidaridad de Valladolid con Palestina al término de la protesta.

Aunque la marcha transcurrió sin incidentes, el despliegue policial era más evidente por la acumulación de refuerzos ante las puertas del supermercado Carrefour en la calle Santiago. Varios policías custodiaban la entrada y dos furgones vigilaban la calle aledaña. En días previos, varias organizaciones habían señalado a la multinacional francesa, a McDonalds o Coca Cola como colaboradores del Estado y empresas de Israel en asentamientos ilegales en el territorio de Palestina. Por ese motivo, las consignas llamando al boicot al país gobernado por Benjamin Netanyahu arreciaron al paso de la manifestación frente al supermercado y siguieron repitiéndose durante toda la marcha junto a proclamas como 'Los niños de Gaza no son una amenaza' o '¿Dónde están, no se ven las sanciones a Israel'.

Recados al Gobierno y gritos contra Ayuso

En una tarde de terrazas llenas con el tardeo de los bares en pleno esplendor y una temperatura agradable, la marcha se fue abriendo paso a ritmo lento por las calles del casco histórico hasta llegar hora y media después al punto de partida en la plaza de Fuente Dorada. Allí las consignas, a modo de despedida, redoblaron el volumen y no faltaron algunas alusivas a la presidenta de la Comunidad de Madrid –'Ayuso, payasa, vete a tu casa'– por sus burlas sobre la flotilla de solidaridad con Gaza.

También hubo recados al Gobierno español en la lectura del manifiesto, entre ellos, la reclamación del embargo integral de armas. «Exigimos la conversión del Real Decreto Ley incluyendo las enmiendas para garantizar un embargo transparente, sin excepciones, que ponga fin a todas las acciones militares y de seguridad con Israel». También se reclamó el «apoyo pleno» a las demandas judiciales contra Tel Aviv y se señala como responsable a «cada gobierno, empresa o institución que sostiene el régimen de apartheid israelí».