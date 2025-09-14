El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Efectivos trabajan en la extinción del incendio en Abejera, en Zamora. J. C. Castillo

Las llamas y el humo

«Si era evidente que hubo causas naturales coadyuvantes, lo es, y más aún porque son más evitables, que ha habido negligencias graves, sea por falta de iniciativas de prevención, sea por deficiencias obvias en la coordinación de las tareas de extinción»

Jesús Quijano

Jesús Quijano

Valladolid

Domingo, 14 de septiembre 2025, 08:19

Poca duda cabe de que este dichoso verano que ya va cediendo el paso quedará en la memoria colectiva como el verano de las llamas y el humo, ... y de la angustia y el miedo, muy especialmente en nuestro entorno cercano, porque es cierto que Castilla y León ha sido el 'territorio elegido' para la versión más grave de la tragedia. No el único, obviamente, pero el que más, por extensión de la herida negra, por valor histórico y paisajístico de las zonas afectadas, incluso por los antecedentes. Ahora, ya con el riesgo disminuido por el momento, nunca del todo superado, debiera ocupar su sitio la reflexión, sin que lo abandonen la frustración, el dolor y la rabia. Porque hay otro riesgo, ya comprobado en múltiples ocasiones, que es el que sobreviene con el paso del tiempo; dejamos de ver las llamas en directo y en tiempo real, dejamos de escuchar la queja desesperada de los vecinos, dejamos de sentir el efecto del humo en el olfato, y parece como si el episodio, al perder inmediatez, perdiera también impacto y fuerza. Así que procede insistir, e incluso, si es posible, hacerlo con un poco de distancia en el análisis de las causas, los efectos, los comportamientos, y algunas otras cosas.

