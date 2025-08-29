El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los bomberos han frenado el avance de las llamas en el incendio de Fasgar (León). EFE

La ola de incendios toca a su fin tras cuatro muertes y 325.000 hectáreas calcinadas

Por primera vez en tres semanas, Galicia y Asturias no tienen un solo fuego de relevancia y Castilla y León amanece sin vecinos desalojados

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Viernes, 29 de agosto 2025, 18:45

Aún queda un mes de verano y muchos días de altas temperaturas en los que con seguridad se iniciarán nuevos incendios forestales, pero la ... inédita ola de fuegos que llegó a tener hasta 25 grandes siniestros arrasando el noroeste de España al mismo tiempo, la avalancha de llamas que en solo 20 días ha quemado 325.000 hectáreas (la superficie de la isla de Mallorca), ha tocado a su fin.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cómo pedir la tarjeta de Buscyl para viajar gratis en Castilla y León
  2. 2 El humo de los incendios vuelve a cubrir Valladolid
  3. 3

    Adiós a la zapatería más antigua de Valladolid: «Da rabia que el negocio no continúe»
  4. 4

    Acaba empotrado contra el apeadero de la Universidad tras una peligrosa huida ebrio y drogado
  5. 5

    Muere una joven al precipitarse de un puente en la autovía y ser arrollada por un coche
  6. 6 Tres heridos al volcar su vehículo de madrugada en el aparcamiento de Carrefour
  7. 7

    El bombero que negó el saludo a Mañueco: «Le dije cuatro verdades, pero con respeto»
  8. 8

    Los rescoldos vandálicos de El Cuadro se reactivan con las últimas agresiones
  9. 9

    El coche accidentado en el Carrefour de Parquesol cayó desde diez metros
  10. 10

    San Nicolás, la zona donde se mudan cada vez más jóvenes: «Es tranquilo y está cerca del centro»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La ola de incendios toca a su fin tras cuatro muertes y 325.000 hectáreas calcinadas

La ola de incendios toca a su fin tras cuatro muertes y 325.000 hectáreas calcinadas