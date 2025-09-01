El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto, este lunes EP

Sánchez plantea crear una Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias en su pacto climático

El presidente del Gobierno cifra en 20.000 las muertes provocadas en los últimos años por eventos extremos y en 32.000 millones de euros las pérdidas económicas

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:35

Pedro Sánchez ha desgranado este lunes en su primer acto del nuevo curso político los aspectos más generales del pacto de Estado frente a la ... emergencia climática que tiene intención de proponer al resto de fuerzas parlamentarias y agentes sociales después de un verano marcado por los incendios forestales que han arrasado en toda España 330.000 hectáreas y han provocado graves daños en una docena de municipios y entre ellos incluye la creación de una Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias. «A todos los políticos y políticas del país les pido que no polaricemos con esto, que dejemos este asunto al margen de las rencillas competenciales y partidistas. Si no queremos para nuestros hijos esa España en gris que dejan incendios o en marrón que dejan las danas, necesitamos una España más vede» ha defendido, acompañado del grueso del Gobierno, desde el Ministerio de Economía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Empuja a un anciano para robarle y le deja tirado con una herida en la cabeza
  2. 2

    Tres heridos tras escaparse un toro del encierro de La Pedraja de Portillo
  3. 3

    Despliegue policial en la Acera de Recoletos por una inexistente arma blanca
  4. 4

    Los 43 meses de obra en la estación de tren comenzarán en octubre en la franja de Delicias
  5. 5

    El Real Valladolid ata a Peter Federico
  6. 6

    El Pisuerga más turbio: las especies invasoras colonizan el río a su paso por Valladolid
  7. 7

    ¿Quiénes son hoy los condes, duques y marqueses vinculados con Valladolid?
  8. 8

    Los robos en la provincia aumentan un 24% impulsados por la banda del BMW
  9. 9

    Un conductor kamikaze provoca una muerte en un choque frontal con cuatro coches y una moto en Toledo
  10. 10 Un incendio en Pesquera calcina parte de la ribera del río, cerca de la central hidroeléctrica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Sánchez plantea crear una Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias en su pacto climático

Sánchez plantea crear una Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias en su pacto climático