Gerald Ford

Lo dejé en el viejo barrio materno. Prejubilado. Con sus gatos. Es, era y será como mi mentor en la hostelería en aquellos años en que me sacaba un sobresueldo como pizzero. Allí en el restaurante italiano, Paperino, se olía a algo parecido a la ... dicha. Y Gerardo, Gerardo Ford como el presidente americano, comandaba, guisaba, y yo me hacía un hombre. Desde la mudanza de mi madre, necesaria, a veces escribo de ese paisaje y de ese paisaje donde, mal que bien, bien que mal, aprendí a aprender. Gerardo es su simpatía, sus costillas en el patio en esas barbacoas que nunca acababan y que celebraban algo tan tonto como un verano en la Costa del Sol. Pasó el tiempo, venía ya de intruso a esta ciudad, y los miércoles de largos trenes era un día sagrado para el cine del centro comercial del último barrio del sur con las películas de Marvel, o las de Clint Eastwood. Lo llamé el otro día y me cortó rápido, que no es hombre, Gerardo, dado a las nostalgia. Un jirón de mi historia se derrumbó. Pensé en que lo veré, si acaso, en contadas ocasiones; es un mal consuelo. En su televisor del patio vimos, aprovechando la tibieza malagueña, el «¿Por qué no te callas?» del anterior monarca. O también ver resucitar a Pedro Sánchez o el camino chusco de perdición de Rubiales y todo lo que le ha rodeado, para bien, para mal, para medio pensionista.

Ahí se queda con sus gatos, que son gatas atigradas. Intentaré exprimirme para poder verlo una noche, suaves y larga de jazmines, cuando llegue julio. Seguirán otros veranos, pero los suyos, los veranos en su patio, siempre serán los de mi paraíso perdido.

