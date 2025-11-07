El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Ibarrola
Crónicas del manicomio

Hay en mí un imbécil

«Distanciarse de uno mismo y sacar rédito de los propios errores es lo que desde siempre hemos llamado sabiduría»

Fernando Colina

Fernando Colina

Valladolid

Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:14

Comenta

Tomarse a sí mismo como objeto de estudio es una decisión acertada, y si no la cultivamos más es porque conlleva alternativas confusas y muchos ... obstáculos. Un buen ejemplo del riesgo lo ofrecen las personas reservadas, que nunca hablan de sí para evitar darse de bruces con sus defectos, su identidad de pacotilla o sus pocas luces. Una amenaza distinta opera en sentido contrario y revela al narcisista expansivo y espontáneo que ensancha su punto de vista y que mire donde mire siempre encuentra su propio yo en primer plano. Y esto último cabe hacerlo con dos estilos muy distintos, o adulándose de continuo o recurriendo a la hipocondría aprensiva. De uno decimos que está encantado de conocerse y del otro que disfruta revolcándose entre reconocimientos médicos, quejas y presentimientos aciagos. Hablar de enfermedades es el modo más socorrido y falso que disponemos para robar espacio a los demás. Pavonearse y mortificarse vienen a coincidir en cuanto a egotismo y vanidad. Hay quien presume de dolencias y operaciones como los hay que viven infatuados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un hombre al caer desde un séptimo piso en Huerta del Rey
  2. 2

    Revientan las ventanillas de varios coches en Fuente Berrocal para «robar llaves de chalés»
  3. 3 Roba 600 euros en prendas en Rio Shopping y los oculta en su carrito de bebé
  4. 4

    Hallan el cadáver de un hombre de 66 años en una vivienda de Puente Duero
  5. 5 Valladolid, en el ambicioso plan europeo de alta velocidad: a París en cinco horas y a Lisboa en cuatro
  6. 6

    El cazador que mató a tiros a su exmujer en Huerta del Rey
  7. 7 Rompe el retrovisor y raya el coche a la conductora que le «quitó» el aparcamiento en Valladolid
  8. 8 Las tarifas de Auvasa y de Biki se mantendrán en 2026: estos son los precios
  9. 9

    Condenado a una pena mínima por tratar residuos peligrosos sin licencia durante 12 años, enterrarlos y luego vender el terreno
  10. 10

    Movilidad pretende iniciar la reordenación de terrazas del centro en diciembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Hay en mí un imbécil

Hay en mí un imbécil