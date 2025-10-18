El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Koldo García (izquierda) y José Luis Ábalos. E. P.

Los metafóricos

De cómo la chistorra se convirtió en billete, o viceversa

Felipe Benítez Reyes

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:15

Comenta

Este viernes se clausuró en Arequipa el X Congreso Internacional de la Lengua Española y piensa uno que en la programación académica hubiese encajado un ... coloquio entre Ábalos y Koldo en torno al uso del lenguaje figurado como maniobra de despiste y al empleo de la metáfora como recurso delictivo, habilidad que les atribuyen la UCO, los jueces, los fiscales, los periodistas y todo el país, salvo ellos dos. En cualquier caso, sean inocentes o culpables, hubiese estado bien que dilucidaran filológicamente ante la comunidad filológica el empleo del término «chistorra» para referirse a los billetes de 500 euros en el mundo específico del hampa, así como detalles más concretos: ¿por qué identificar el color morado de esos billetes con la chistorra, que es rojiza, y no con la remolacha, pongamos por caso?

