Friedrich Merz y Pedro Sánchez. EP
Editorial

Pulso preelectoral

Al margen de qué ocurra con la legislatura española, el país camina hacia un ciclo con las urnas que no puede ser la excusa para la parálisis

El Norte

El Norte

Valladolid

Sábado, 25 de octubre 2025, 08:41

Comenta

La reapertura de negociaciones –de incierto resultado– con el Gobierno conservador de Alemania para el reconocimiento oficial del catalán, el euskera y el gallego en ... la UE constituye uno más de los gestos 'in extremis' del Ejecutivo de Pedro Sánchez hacia Junts ante el nuevo órdago de los soberanistas. Y, otra vez, el movimiento reactivo reviste de oportunismo y resta credibilidad al compromiso con una cuestión –la pluralidad de lenguas oficializadas como propias en la Constitución española– que habría merecido hace tiempo, como otros tantos asuntos, un entendimiento en clave de Estado. Con el agravante de que el disenso entre el PSOE y el PP y el hecho de que este sea uno de los precios exigidos por Carles Puigdemont y los suyos para sostener el mandato de Pedro Sánchez, transforma la gestión de ese plurilingüismo en un estandarte exclusivo de los nacionalistas.

