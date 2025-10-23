El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Pedro Sánchez atiende a los medios EFE

Sánchez pide tiempo a Junts ante un riesgo de «involucionar 50 años»

Reitera su voluntad de cumplir los compromisos firmados después de que los de Puigdemont avisaran de que la legislatura está entrando en «la hora del cambio»

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Jueves, 23 de octubre 2025, 10:58

Comenta

El presidente Sánchez ha salido al paso este jueves, en primera persona, de la escalada protagonizada por Junts en su amenaza de hacer descarrilar la ... legislatura ante lo que el partido de Carles Puigdemont interpreta como un incumplimiento del pacto de Bruselas que permitió al líder socialista iniciar su tercer mandato. El jefe del Gobierno se ha acogido a la sentencia que le dirigió la víspera Míriam Nogueras en la sesión de control al Gobierno -«Quizá habría que hablar menos de cambios de horario y empezar a hablar, señor Sánchez, de la hora del cambio»- para reiterar que él y sus ministros están comprometidos con la ejecución de ese acuerdo y que esa variación horaria a la que se refirió la portavoz soberanista puede suponer un giro no de 60 minutos, sino «una involución de 50 años».

