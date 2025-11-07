El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la Comisión de Investigación sobre el 'caso Koldo', en el Senado, el pasado 30 de octubre. EP

Legislatura imposible

Que Junts no vaya a apoyar una moción de censura no significa que Sánchez pueda seguir gobernando sin Presupuesto y sin otras leyes

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:12

Comenta

Junts ha decidido materializar la ruptura con Pedro Sánchez y su pase formal a la oposición anunciados por Carles Puigdemont el 27 de octubre en ... Perpiñán decretando el bloqueo de la legislatura por la vía de enmendar a la totalidad todas las leyes del Gobierno en trámite en el Congreso, salvo tres que ya estaban consensuadas con anterioridad. Es elocuente que el grupo que comanda Míriam Nogueras en la Cámara baja tuviera que solemnizar ayer que los independentistas consuman lo anticipado por el expresident. Es la prueba inequívoca, por una parte, de que tantas veces ha ido el cántaro de la amenaza de Junts a la fuente sin llegar a quebrarse que sus órdagos habían ido perdiendo verosimilitud. Y, por otra, de que la estrategia del Gobierno de negar la realidad del divorcio, con su reiterada oferta al diálogo y gestos de oportunidad como los prodigados en Europa para intentar persuadir a los junteros de su compromiso con la oficialidad del catalán, ha acabado forzando a Puigdemont y los suyos a utilizar el arma de que disponen –su peso decisivo en el Congreso– para dejar claro que han cambiado de raíl en este tormentoso tercer mandato de Sánchez. Junts, al menos en este trance, parece haber calibrado que le renta más soltar amarras con La Moncloa que seguir anclado a un pacto que no está ejerciendo de dique frente al competitivo auge electoral de Aliança Catalana y sometido a la incertidumbre de cuándo el presidente del Gobierno resolverá darlo por amortizado llamando a las urnas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un hombre al caer desde un séptimo piso en Huerta del Rey
  2. 2

    Revientan las ventanillas de varios coches en Fuente Berrocal para «robar llaves de chalés»
  3. 3 Roba 600 euros en prendas en Rio Shopping y los oculta en su carrito de bebé
  4. 4

    Hallan el cadáver de un hombre de 66 años en una vivienda de Puente Duero
  5. 5 Valladolid, en el ambicioso plan europeo de alta velocidad: a París en cinco horas y a Lisboa en cuatro
  6. 6

    El cazador que mató a tiros a su exmujer en Huerta del Rey
  7. 7 Rompe el retrovisor y raya el coche a la conductora que le «quitó» el aparcamiento en Valladolid
  8. 8 Las tarifas de Auvasa y de Biki se mantendrán en 2026: estos son los precios
  9. 9

    Condenado a una pena mínima por tratar residuos peligrosos sin licencia durante 12 años, enterrarlos y luego vender el terreno
  10. 10

    Movilidad pretende iniciar la reordenación de terrazas del centro en diciembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Legislatura imposible

Legislatura imposible