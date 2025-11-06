El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Junts presenta enmienda a la totalidad a 25 leyes para bloquear la legislatura

Los de Puigdemont acusan a Sánchez de no haber dado respuesta a cómo va a gobernar tras la ruptura

Cristian Reino

Cristian Reino

Jueves, 6 de noviembre 2025, 09:44

Junts consuma su amenaza tras el anuncio de ruptura con el Gobierno. Los de Carles Puigdemont han registrado este jueves en el Congreso una enmienda ... a la totalidad a 25 leyes para bloquear la actual legislatura y redoblar la presión sobre Pedro Sánchez. Miriam Nogueras, la portavoz de los posconvergentes en el Congreso, ha sido quien ha anunciado este jueves que su partido registrará enmiendas a la totalidad a todas las leyes que presente el Gobierno.

