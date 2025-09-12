El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Ursula von der Leyen, en el hemiciclo del Parlamento Europeo en Estrasburgo, este miércoles. Efe
Editorial

Europa, sin brío histórico

La UE está condenada a la zozobra en un escenario dominado por líderes internacionales nada inclinados a gobernar con miramientos

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 12 de septiembre 2025, 07:40

La conjunción de la invasión rusa de Ucrania –la primera guerra en la periferia de la UE tras un siglo XX atroz en el viejo continente–, el muy disruptivo segundo mandato de Donald Trump al frente de Estados Unidos y la determinación del Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu de establecer un «nuevo orden» en Oriente Medio sobre el argumento de acabar con Hamás arrasando Gaza sin piedad ha sumergido a la Unión Europea en un terreno cenagoso del que no consigue salir con una posición propia. Que es tanto como decir una posición compacta de poder que le permita proyectarse en este vértigo internacional como un actor ineludible aferrado a sus valores fundacionales: la apuesta por la democracia y los derechos humanos, la ambición de un amplio bienestar cimentado en el humanismo y el despliegue de una diplomacia articulada sobre el respeto al Derecho Internacional. Hace años que las dinámicas internas vienen forzando las costuras del mejor proyecto comunitario. Y esa paulatina fragilidad, los delicados equilibrios endógenos y la sujeción a protocolos de actuación tasados y previsibles se han convertido en terreno abonado para la zozobra cuando el escenario bascula en torno a líderes de distinta índole nada inclinados a gobernar con miramientos.

Los drones rusos sobrevolando Polonia permiten a Vladímir Putin testar hasta dónde es capaz de aguantar la frívola disuasión ensayada por Trump en Alaska y someter a un test de estrés a la OTAN y, en especial, a los europeos que viven pegados a sus fronteras. La incursión en el espacio aéreo polaco atemoriza a una UE que brega no tanto con los porcentajes que debe alcanzar su refuerzo en defensa, sino, especialmente, con una arraigada cultura política y social reacia al rearme y alérgica a hacerse cargo de su propio escudo ante amenazas exógenas. Y las disensiones afloradas ayer en el Europarlamento –también entre los diputados españoles de todo color ideológico–, en torno a la medida resolución que avala la propuesta de Ursula von der Leyen de suspender el pacto comercial con Israel, reflejan los escollos para labrar una respuesta cohesionada que denuncie la barbarie del Ejecutivo de Tel Aviv sin dar munición retórica a Hamás. La herida europea supura por la limitada 'auctoritas' de Von der Leyen. Pero, sobre todo, por la incapacidad colectiva para anticipar escenarios, hacerse fuerte en las potencialidades y blindar las bondades irrenunciables del proyecto común. Para evitar ir a remolque, la cadena a la que parece atada esta UE que precisa otro brío histórico.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigan la muerte de una joven de 19 años tras precipitarse de un quinto piso
  2. 2

    Detenido el alcalde de Vox de un pueblo de Segovia por agredir a su mujer
  3. 3

    ¿Qué ha costado que la Vuelta Ciclista pase por Valladolid?
  4. 4

    «Estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho», dicen los detenidos tras saltar al recorrido de La Vuelta
  5. 5

    Valladolid recupera la normalidad tras una Vuelta que deja dos detenidos, 17 identificados y atascos en horas punta
  6. 6

    Las obras de la VA-20 obligan a Emilio Barrul a marcharse: «Sé que me tendré que ir, pero no cuándo»
  7. 7

    El Servicio de Limpieza de Valladolid, un peñista de honor maltratado por el incivismo
  8. 8

    El tijeretazo a la Vuelta no evita los atascos y las protestas contra Israel en torno al nuevo circuito
  9. 9 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Jueves 11 de septiembre
  10. 10 Rescatan el cuerpo de una mujer de 77 años en el Pisuerga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Europa, sin brío histórico

Europa, sin brío histórico