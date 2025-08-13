El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una pareja joven observa una promoción de pisos nuevos. C. Rodríguez
Editorial

Emancipación, cada vez más lejos

Los precios desbocados vetan a los candidatos con salarios anuales medios de 14.000 euros, abocados al alquiler en un piso compartido

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:26

Disponer de empleo debería franquear el objetivo de abandonar el hogar familiar. Y más cuando en España desciende el paro juvenil y crecen los salarios ... reales. Pero sigue dominando la precariedad y ni siquiera un contrato indefinido permite aspirar a una vida independiente. Porque es el paso siguiente, el del acceso a una vivienda, el obstáculo que, en el mejor de los casos, retrasa los planes para emanciparse. Según el Consejo de la Juventud, solo el 15% de los menores de 30 años puede dejar el nido, la mitad de los que lo consiguen en el resto de Europa.

