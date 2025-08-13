El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los bomberos tratan de sofocar un fuego en una vivienda de la localidad zamorana de Abejera. Alberto Mingueza
Editorial

Cogobernar el fuego

La virulencia de los incendios compromete a todas las administraciones y exige de sus responsables limitar las críticas a las justificables

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:26

España atraviesa horas críticas atemorizada por la voracidad de los incendios forestales y una ola de calor extremo que no parece que vaya a dar ... tregua, antes al contrario, en las jornadas que se avecinan. Con el desafío perentorio de controlar los fuegos aún por extinguir, lo que se conoce hasta ahora deja al paso de las llamas por las dos Castillas, Galicia, Andalucía, Extremadura y Madrid un reguero de desolación: 6.000 vecinos obligados a desalojar sus viviendas casi con lo puesto, ecosistemas medioambientales y también económicos arrasados, el patrimonio incomparable de Las Médulas en León hecho cenizas y dos vidas calcinadas, la del madrileño de 50 años que intentaba salvar una yeguada y la de un voluntario en la provincia leonesa.

