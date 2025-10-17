El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, llega ayer acompañado de su abogada Leticia de la Hoz, al Tribunal Supremo para declarar. Javier Lizón-Efe

Ábalos y Koldo,sin prisión

la lectura de los dos autos elaborados por Puente siembra dudas sobre que la decisión final haya sido mantener las cautelares ya vigentes para los dos imputados

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 17 de octubre 2025, 07:23

Las esperadas declaraciones de José Luis Ábalos y Koldo García ante el juez del Supremo, Leopoldo Puente, a raíz del informe de la UCO sobre el patrimonio del exministro, han desembocado en que ambos han esquivado un posible ingreso en la cárcel pese a que el magistrado, en consonancia con la Fiscalía, aprecia indicios cada vez más sólidos en su contra y un «creciente riesgo de fuga». La prisión preventiva constituye una medida de privación de libertad lo suficientemente severa como para que sus requisitos estén muy tasados en la ley y justifique la mesura en su adopción ante el derecho constitucional a la presunción de inocencia. Pero siendo esto así, la lectura de los dos autos elaborados por Puente siembra dudas sobre que la decisión final haya sido mantener las cautelares ya vigentes para los dos imputados, sin un paso más, cuando el retrato que trazan las resoluciones apunta a un agravamiento de las sospechas sobre lo que han hecho y lo que pueden hacer el ex número tres del PSOE y su antiguo hombre para todo. Ello sin contar la extralimitación del juez al vehiculizar el «estupor» social por que Ábalos siga ejerciendo de diputado, un debate que puede resultar pertinente pero impropio de un auto judicial.

