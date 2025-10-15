El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump AFP

Un año entre un éxito y sobresaltos

La victoria de Trump en las elecciones presidenciales despertó euforia entre el electorado más radical, pero miedo en los demás

Diego Carcedo

Diego Carcedo

Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:19

Comenta

Está a punto de cumplirse el primer aniversario de una noticia que ya causaba preocupación general antes de confirmarse. La victoria de Donald Trump en ... las elecciones presidenciales norteamericanas despertó euforia entre el electorado más radical y fanatizado, pero miedo entre los demás. Era el mayor de todos sus predecesores y el que partía de una experiencia delictiva en la Casa Blanca que acumulaba desde condenas firmes hasta intentos fallidos de un golpe de Estado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un arrollamiento entre Olmedo y Valdestillas provoca retrasos en la línea Madrid-Valladolid
  2. 2 Reabierta por completo la vía de alta velocidad entre Madrid y Valladolid tras cinco horas cortada
  3. 3

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  4. 4

    Urbanismo da vía libre a una zona para hasta 70 chalés pareados junto a la factoría de Renault
  5. 5

    Triplica la tasa de alcohol y se estampa contra el nuevo quitamiedos de Arco de Ladrillo
  6. 6 Búscate en las fotos de los aficionados del España-Bulgaria
  7. 7

    Un accidente en la rotonda de Vallsur causa importantes retenciones en Valladolid
  8. 8 Vuelca un coche tras colisionar con una furgoneta en la avenida de Zamora
  9. 9 Los padres de Esther López piden 39 años de cárcel por el asesinato y 500.000 euros de indemnización
  10. 10

    Una médica reanima a un ciclista que entró en parada tras chocar contra un turismo en Parquesol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Un año entre un éxito y sobresaltos

Un año entre un éxito y sobresaltos