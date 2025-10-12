El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. E. P.
Dura lex, sed lex

Equidistante, mejor no

«Soterrar es ganar ciudad, ganar convivencia, evitar separaciones… Y olvidarse de ideologías de enfrentamiento»

César Mata

César Mata

Valladolid

Domingo, 12 de octubre 2025, 08:34

¿Cueces o enriqueces? ¿Soterras o integras? ¿No a la guerra o no a la paz? Dime el código postal de tu ideología y se ... te comunicará el botón que debes pulsar. Y también dime de quién necesitas ayuda, dato relevante para predecir hacia qué lado te inclinas. No vaya a ser que suceda como la postura de algunos con el pueblo saharaui. Antes perseguido, oprimido, denigrado. Digno, por tanto, a recibir ayudas, materiales y humanas, para su acogimiento, aunque fuera por un periodo estival y colorista. Ahora, cuestión olvidada, casi tabú. Entre la ideología (tan portátil como los principios de Groucho Marx) y la aritmética, la cosa ya queda clara para saber qué esperar de según quién y según cuándo.

