Marcha Solidaria por la Salud Mental de los Jóvenes. Rodrigo Ucero
El trabajo, ¿es salud?

«En un país donde trabaja únicamente el 68% de las personas, cabría preguntarse cuántos trabajadores y cuántos que no lo son están incluidos en ese tercio de trastornados»

Carlos Aganzo

Carlos Aganzo

Valladolid

Sábado, 25 de octubre 2025, 08:41

Dicen los que saben que el gran problema de nuestro tiempo es la salud mental. El último informe de AXA sobre Salud y Bienestar Mental, ... de 2024, seguramente el más concienzudo de cuantos circulan, nos dice que al menos uno de cada tres españoles (un 34%) 'reconoce' que tiene algún trastorno. Los encuestados admiten abiertamente su deterioro, aunque no citan entre los fenómenos ambientales causantes del mismo ni a Pedro Sánchez ni a Isabel Díaz Ayuso. Ni siquiera a María Jesús Montero. Tampoco aclaran si a favor o en contra de su salud mental actúan otros factores en teoría jocosos y estimulantes, como los gestitos de Donald Trump, las declaraciones de Gabriel Rufián o los episodios y pormenores del caso Koldo-Ábalos, ejemplo señero de la gran sátira española. Nada explica el informe de estas cuestiones.

