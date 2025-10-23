El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los alumnos y profesores del Gregorio Fernández, portaron pancartas por la salud mental R. Ucero
Valladolid

El Gregorio Fernández camina por la salud mental

Una marcha solidaria por la ciudad une a más de 600 alumnos, profesores y personal del centro para recaudar fondos para ASEDEM

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Jueves, 23 de octubre 2025, 19:52

Este jueves, las pistas deportivas del Centro de Enseñanza Gregorio Fernández se llenaron de camisetas con el mensaje: «La salud también es emocional». Más de quinientos estudiantes, profesores y personal del centro participaron en la II Marcha solidaria a favor de la salud mental de los jóvenes, una iniciativa que busca recaudar fondos para ASEDEM, la Asociación Española de Educación Emocional.

El ambiente, desde primera hora, fue de ilusión y compromiso. «No se trataba solo de caminar, sino de visibilizar una realidad que cada vez preocupa más, el aumento de la ansiedad, la autoexigencia y los problemas emocionales entre los jóvenes. Queríamos hacer algo que sirviera de encuentro, de unión y de apoyo a quienes más lo necesitan», Ismael Simón, profesor del centro y coordinador del programa de bienestar emocional y salud mental.

La comunidad educativa del Gregorio Fernández caminó hasta la Plaza Mayor, donde los participantes se hicieron una foto de familia y disfrutaron de un chocolate con churros antes de emprender el camino hacia el Parque de la Ribera de Castilla. Allí, entre risas y música, compartieron dinámicas de grupo, bailes, karaoke y juegos al aire libre. «Caminar también es una forma de cuidarse», recuerda Simón. «Queríamos que fuese una jornada alegre, donde los jóvenes pudieran disfrutar, desconectar de las pantallas y compartir tiempo real con sus compañeros», añade.

En la Plaza Mayor se hicieron una foto de familia R. Ucero

Más allá del componente lúdico, el evento tuvo un fuerte trasfondo educativo y social. «Cada año vemos más jóvenes con dificultades emocionales, con miedo al fracaso o con niveles de autoexigencia altísimos», señala el docente. «Las redes sociales y la presión constante por ser perfectos están pasando factura. Por eso insistimos tanto en que la salud no solo es física, sino también emocional».

La reconocida psicóloga y antropóloga y presidenta de ASEDEM, Alma Serra, llegó desde Sevilla para unirse a la marcha, acompañada de su vicepresidenta Mari Carmen Díaz. Todo lo recaudado —cinco euros por participante— irá destinado íntegramente a impulsar proyectos de educación emocional y salud mental en centros educativos de toda España. «El dinero se utilizará para crear materiales y organizar jornadas de psicoeducación. Es una forma de seguir cuidando a los alumnos y también a quienes estamos en las aulas cada día», concluye Simón.

