El Gregorio Fernández camina por la salud mental
Una marcha solidaria por la ciudad une a más de 600 alumnos, profesores y personal del centro para recaudar fondos para ASEDEM
Valladolid
Jueves, 23 de octubre 2025, 19:52
Este jueves, las pistas deportivas del Centro de Enseñanza Gregorio Fernández se llenaron de camisetas con el mensaje: «La salud también es emocional». Más de quinientos estudiantes, profesores y personal del centro participaron en la II Marcha solidaria a favor de la salud mental de los jóvenes, una iniciativa que busca recaudar fondos para ASEDEM, la Asociación Española de Educación Emocional.
El ambiente, desde primera hora, fue de ilusión y compromiso. «No se trataba solo de caminar, sino de visibilizar una realidad que cada vez preocupa más, el aumento de la ansiedad, la autoexigencia y los problemas emocionales entre los jóvenes. Queríamos hacer algo que sirviera de encuentro, de unión y de apoyo a quienes más lo necesitan», Ismael Simón, profesor del centro y coordinador del programa de bienestar emocional y salud mental.
La comunidad educativa del Gregorio Fernández caminó hasta la Plaza Mayor, donde los participantes se hicieron una foto de familia y disfrutaron de un chocolate con churros antes de emprender el camino hacia el Parque de la Ribera de Castilla. Allí, entre risas y música, compartieron dinámicas de grupo, bailes, karaoke y juegos al aire libre. «Caminar también es una forma de cuidarse», recuerda Simón. «Queríamos que fuese una jornada alegre, donde los jóvenes pudieran disfrutar, desconectar de las pantallas y compartir tiempo real con sus compañeros», añade.
Más allá del componente lúdico, el evento tuvo un fuerte trasfondo educativo y social. «Cada año vemos más jóvenes con dificultades emocionales, con miedo al fracaso o con niveles de autoexigencia altísimos», señala el docente. «Las redes sociales y la presión constante por ser perfectos están pasando factura. Por eso insistimos tanto en que la salud no solo es física, sino también emocional».
La reconocida psicóloga y antropóloga y presidenta de ASEDEM, Alma Serra, llegó desde Sevilla para unirse a la marcha, acompañada de su vicepresidenta Mari Carmen Díaz. Todo lo recaudado —cinco euros por participante— irá destinado íntegramente a impulsar proyectos de educación emocional y salud mental en centros educativos de toda España. «El dinero se utilizará para crear materiales y organizar jornadas de psicoeducación. Es una forma de seguir cuidando a los alumnos y también a quienes estamos en las aulas cada día», concluye Simón.