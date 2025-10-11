El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Consulta la portada de El Norte de Castilla
Donald Trump. Nathan Howard/ Reuters
El avisador

¿La paz o la victoria?

«Al gallo le quedará el consuelo de haber figurado en la lista de otros candidatos ilustres, que también se quedaron como él sin el premio, como Hitler o como Stalin»

Carlos Aganzo

Carlos Aganzo

Valladolid

Sábado, 11 de octubre 2025, 09:18

Comenta

De poco le ha servido a Donald Trump su acelerón de última hora para conseguir un alto el fuego en Gaza. Con todo derecho ... y por la mano le ha ganado la candidatura de una mujer, María Corina Machado, el símbolo de esa Venezuela libre cuya distinción le habrá dolido a Superbigote como una picadura de ciempiés gigante. Doble decepción. A cambio de tanto esfuerzo (fallido) por el autobombo, por fin tenemos sobre el tablero el primer alto el fuego de lo que podría ser el final de la guerra de Gaza. Después de 67.000 muertos censados. Y un panorama de destrucción difícil de calcular. A lo largo de ayer, el ejército de Israel fue tomando nuevas posiciones, liberando aproximadamente una cuarta parte del territorio ocupado. A la espera de que Hamás cumpla su parte y entregue lo que queda de los rehenes israelíes, tras su salvaje ataque de hace ahora dos años. Dos años de barbarie en los que el pueblo palestino ha vivido mortalmente emparedado entre el terror sistemático de Hamás y el impulso genocida del gobierno de Netanyahu.

