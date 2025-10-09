El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trump durante su comparecencia con el presidente finlandés Alexander Stubb Reuters

Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»

T. Nieva

Jueves, 9 de octubre 2025, 21:57

Comenta

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha vuelto a dar muestras este jueves de las malas relaciones de su Gobierno con el de Pedro Sánchez. Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca con el presidente de Finlandia Alexander Stubb, insistió en la necesidad de que España se comprometa cuanto antes a aumentar el gasto en defensa hasta alcanzar el 5% del PIB. Y si no lo hace, ha amenazado, la OTAN debería expulsar a España de su organización.

Trump ha asegurado que en la reunión de la OTAN celebrada en La Haya durante el pasado junio los 32 aliados se comprometieron a elevar el gasto en defensa del 2% al 5%. «Tuvimos un rezagado: fue España. Hay que llamarles y averiguar por qué se han quedado rezagados. A ellos también les va bien. Lo curioso es que, gracias a muchas de las cosas que hemos hecho, les va bien. No tienen excusa para no hacerlo (incrementar el gasto en defensa). Pero no pasa nada. Quizás deberíamos expulsarlos de la OTAN», ha insistido.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Gran despliegue policial por el aviso de una pelea multitudinaria en la calle Gabilondo
  2. 2 Retiran las multas al ciclista vallisoletano que lleva a sus hijos en una bicicleta de carga
  3. 3 Increpan a los activistas del encierro por Gaza entre saludos fascistas y vivas a Franco
  4. 4 Buscyl prepara una solución para los fallos del sistema gratuito de autobuses
  5. 5

    El viaducto de los Tramposos avanza a buen ritmo... 15 años después de la fecha en que debía terminarse
  6. 6

    Roban en al menos una decena de coches en La Cistérniga: «Se han llevado la sillita de los niños»
  7. 7

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  8. 8 Muere Ana Fernández Sancho, vallisoletana referente en inclusión y discapacidad
  9. 9

    Las familias de un colegio de educación especial denuncian la «mala calidad» de la comida del comedor
  10. 10

    Un motorista recurre al menos dos multas de la ZBE por la información «confusa» del Ayuntamiento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»

Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»