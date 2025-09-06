El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa (i), saluda al presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont (d), durante una reunión, el 2 de agosto de 2025, en Bruselas. EP
El avisador

Fotografías

Después del verano, lo que dejamos mal cerrado en agosto sigue dándonos guerra en septiembre

Carlos Aganzo

Carlos Aganzo

Valladolid

Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:49

s verdad que la rentrée en Valladolid tiene su tempo, su modo y su coloratura, con esto de las ferias y sus globos aerostáticos, que ... lo ven todo desde arriba, como si la ciudad fuera un hormiguero tomado por un ejército de hormigas parranderas. Pero también es verdad, después de un verano donde el aire ha traído a nuestras casas el humo de la incuria, la dejadez y la desgracia, que en el regreso no podemos evitar comprobar de qué manera lo que dejamos mal cerrado en agosto sigue dándonos guerra en septiembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Viernes 5 de septiembre
  2. 2 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  3. 3 Condenan a Sacyl a pagar los gastos en hormona de crecimiento de dos menores
  4. 4

    Detenido un violador en serie que atacaba a sus víctimas disfrazado
  5. 5

    Peña Bodega Paco, una familia histórica de las fiestas de Valladolid: «Hay gente que viaja siete horas para disfrutar de un solo día»
  6. 6 ¿Por qué es fiesta el 8 de septiembre?
  7. 7 Muere a los 27 años Erik Markov, actual Míster Olympia Amateur España
  8. 8

    La VA-20 abrirá el tramo en obras al completo el día 10, pero empieza la otra calzada
  9. 9 Detenido tras increpar a clientes de un bar y agredir a un policía durante su arresto
  10. 10

    Derroche de música, risas y mucho vino en el desfile de peñas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Fotografías

Fotografías