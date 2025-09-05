El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de Junts Carles Puigdemont durante la reunión con Salvador Illa EP

Junts insiste en reclamar un encuentro entre Sánchez y Puigdemont

El presidente del Parlament recomienda al Gobierno un encuentro, tras el de Illa

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Viernes, 5 de septiembre 2025, 15:40

Junts vuelve a pedir una reunión entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. Lo ha hecho, tres días después del encuentro entre Salvador Illa y ... el líder de Junts en Bruselas, en la delegación del Govern ante la UE. Quien primero hizo la petición de Junts para que se celebre una reunión entre Sánchez y Puigdemont fue el secretario general de Junts, Jordi Turull. Horas antes de la cita entre Illa y el expresident, el número dos convergente calificó de importante la cita del presidente de su partido con el presidente del Gobierno, si se acaba produciendo. «Para nosotros es importante que se miren a los ojos», afirmó Turull, en TV3.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El hombre que ha quemado a su expareja había salido de prisión y estaba desterrado de Palencia
  2. 2

    Cae la banda del BMW tras una noche de asaltos, entre ellos en Arzuaga
  3. 3 El subdelegado del Gobierno advierte: «Las sanciones por alterar la contrarreloj de la Vuelta pueden arruinar a familias»
  4. 4 El modelo e influencer Yago Campos aparece sin vida en un hotel de lujo de Mykonos
  5. 5

    Buscan al hombre que ha quemado a su expareja en Cuéllar dentro de un coche
  6. 6

    Un cadáver, cocaína y disparos con una escopeta en un bar de Castrillo-Tejeriego
  7. 7

    El Real Valladolid no quiere más abonados este curso en Segunda
  8. 8 Una nueva tienda en Vallsur ofrecerá marcas internacionales desde octubre
  9. 9 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Viernes 5 de septiembre
  10. 10

    Olleros de Tera clama por el vecino que presuntamente apuñaló a su atracador: «Es la crónica de una muerte anunciada»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Junts insiste en reclamar un encuentro entre Sánchez y Puigdemont

Junts insiste en reclamar un encuentro entre Sánchez y Puigdemont