Donald, el pacificador

«Si quieres la guerra, dice el gallo peleón, dándole la vuelta al César, prepárate para el Nobel de la Paz»

Carlos Aganzo

Carlos Aganzo

Valladolid

Sábado, 13 de septiembre 2025, 08:16

Avanza septiembre, y las aguas del fiordo de Oslo van entrando sin prisa, pero sin pausa, en la temperatura de invierno. Con la misma prisa ... y con la misma pausa, los cinco miembros que componen el Comité Nobel de Noruega se reúnen varias veces estos días para dilucidar quién será el próximo Premio Nobel de la Paz. Hay otros candidatos, pero bajo la presión (siempre) de las potencias, de momento parece que las fuerzas están igualadas. Los noruegos proamericanos se inclinan por Yulia Navalnaya, la viuda triste del activista y opositor Alexéi Navalny, el azote de Putin hasta que murió ominosamente en la cárcel y le dejó a ella la encomienda. Y los noruegos prorrusos abogan por Donald Trump, aunque sea tapándose la nariz. El mundo está loco, loco.

