El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Santiago Abascal se fotografía con sus simpatizantes en Sevilla, el pasado viernes viernes Efe
Dados rodando

Vox y la alegre muchachada

«Las fuerzas de la derecha más radical se abren paso triunfantes en un momento de incertidumbre global no especialmente tranquilizador para nadie»

Antonio San José

Antonio San José

Valladolid

Martes, 21 de octubre 2025, 07:19

Comenta

Lo confiesan en privado algunos dirigentes del Partido Popular. Lo hacen como un acto de sinceridad, a medio camino entre el desahogo y la indiscreción, ... pero notas que es algo que les preocupa a medida que el tiempo transcurre y el horizonte electoral se vuelve más cercano: «No nos votan ni los amigos de nuestros hijos, y ellos lo harán porque no tienen más remedio». Sus vástagos son los más jóvenes del cuerpo electoral, los que accederán a ejercer su derecho ciudadano en las urnas en los próximos comicios, adolescentes sin demasiada vocación política pero con una idea clara: su opción es Vox, un partido que ven valiente, autentico y sin complejos. No analizan más ni se paran en detalles. Forman parte de una generación péndulo que reniega de la cultura 'woke' y de todo lo que supuso el 11-M con la irrupción de Podemos y la nueva izquierda. Ellos son lo contrario, la plasmación evidente de una reacción que en política se ha dado tantas veces. Ha ocurrido en los Estados Unidos, sucede en Alemania, en Reino Unido, en Francia, en Italia, en Portugal y casi allí donde se mire. Las fuerzas de la derecha más radical se abren paso triunfantes en un momento de incertidumbre global no especialmente tranquilizador para nadie.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hallan en el Canal de Rioseco el cadáver de un hombre que desapareció tras una boda
  2. 2 Retiran el tráiler atascado durante tres horas en el centro de Valladolid
  3. 3 Las 31 empresas de Valladolid que facturan más de 50 millones (y 3 dominan casi la mitad del total)
  4. 4

    El tráiler atascado durante tres horas en el centro venía de Michelin y entró «por error» al fiarse del GPS
  5. 5 De las hijas de Obama a la ensalada de maruja en la boda de Stella Banderas en Valladolid
  6. 6 Muere la teniente de alcalde de Villar del Río tras una explosión y un incendio en su vivienda
  7. 7

    Eurostars compra el hotel Juan de Austria y retrasa a diciembre la apertura del de Zara
  8. 8

    Condenados los okupas de Domingo Martínez a una multa de 900 euros y a dejar la casa
  9. 9

    José Manuel aparca su camión después de 50 años y millones de kilómetros por España
  10. 10 Descubrimos dos vestidos de novia de Stella del Carmen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Vox y la alegre muchachada

Vox y la alegre muchachada