El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Pedro Sánchez. EP
Dados rodando

Sánchez contra Israel

«Algunos asesores de Moncloa no dudan en aconsejar a su jefe un adelanto electoral convencidos de que nunca como ahora van a disponer de una causa de enganche tan poderosa»

Antonio San José

Antonio San José

Valladolid

Martes, 23 de septiembre 2025, 07:11

Decididamente, el presidente del Gobierno ha decidido erigirse como el primer y principal adversario de Benjamin Netanyahu por la masacre continua que está perpetrando en la franja de Gaza. ... De una manera constante y absolutamente premeditada, Pedro Sánchez se ha convertido en el adalid crítico de Occidente ante el genocidio que Israel está cometiendo ante los ojos de la comunidad internacional sin pararse a distinguir entre los terroristas de Hamás y la población civil e inocente de la Franja que está siendo arrasada sin piedad, obligada a desplazarse de su territorio y sometida a las balas, los bombardeos y el hambre como arma de guerra absolutamente inaceptable.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Abadía Retuerta y el Villa de Simancas lloran la muerte de Álvaro Gigosos en Traspinedo
  2. 2 Stella, la hija de Antonio Banderas, celebra su despedida de soltera antes de su boda vallisoletana
  3. 3

    Un año de la agresión del Desierto Rojo: «Sospechas de todo el mundo, la estética ya no es un signo de identidad»
  4. 4

    «Reservaban en ocho sitios y venían al que querían»
  5. 5

    La calle López Gómez pierde dos comercios veteranos y suma 14 de sus 54 locales vacíos
  6. 6

    Ardilla a la fuga: del Campo Grande a una cafetería de Recoletos
  7. 7

    La diseñadora vallisoletana que triunfa en Dubái: «Nadie va a tu casa a ofrecerte una oportunidad»
  8. 8 Investigan una agresión con robo en Cuéllar relacionada con la desaparición de una menor
  9. 9

    Valladolid vive el amanecer más frío en cuatro meses a la espera del veranillo de San Miguel
  10. 10

    Cuadruplica la tasa de alcohol y choca contra un coche estacionado en Pajarillos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Sánchez contra Israel

Sánchez contra Israel