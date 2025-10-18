El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una concentración con motivo de la celebración del Día Mundial por la Erradicación de la Pobreza. M. R.

Retos del desarrollo sostenible y de la pobreza global y urbana

«A pesar de la reducción global de la pobreza, también en los países ricos se percibe una pobreza urbana»

Antonio Moreno, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Navarra

Sábado, 18 de octubre 2025, 18:40

Comenta

Tras la celebración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, podemos afirmar que un hito reciente en el desarrollo económico global ha sido ... su rápida reducción a nivel mundial: de un 40% de pobreza global en 1980 a un 9% en 2025. Aunque es necesario destacar que este descenso ha coincidido en el tiempo con un gran aumento en la población, de unos 4.000 millones de personas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere Esteban Jiménez, el mediador que «ayudó a llevar la paz» a Las Viudas
  2. 2 Quién es quién en la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas
  3. 3

    Los famosos no se dejan ver en la llegada a la preboda de la hija de Banderas
  4. 4

    El mundo del rugby llora la muerte de José Luis, la última víctima de la N-122
  5. 5 Alerta por presencia de listeria y e-coli en un queso de cabra comercializado en Castilla y León
  6. 6

    Qué se puede ver en la Casa Museo de Miguel Delibes en Valladolid
  7. 7

    Stella del Carmen se hace esperar para su blindada boda en Valladolid
  8. 8

    Tira al suelo de una patada a una mujer por recriminarle que tocara el timbre de su patinete
  9. 9 La Fiscalía pide 18 años de cárcel para Óscar por el asesinato de Esther López
  10. 10

    La querella contra Carnero y Quiñones por oponerse a la integración ferroviaria recoge un delito castigado con cárcel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Retos del desarrollo sostenible y de la pobreza global y urbana

Retos del desarrollo sostenible y de la pobreza global y urbana