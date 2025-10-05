El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Máquina de rayos para mamografías en el hospital Río Hortega de Valladolid. Carlos Espeso

La salud de ellas

«Existe en medicina el sesgo de género, que ha costado muchas vidas a lo largo de la historia: las de ellas, claro»

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Domingo, 5 de octubre 2025, 09:04

Comenta

Dos mil mujeres, dos mil, se hacen una mamografía que resulta dudosa y, sin saberlo, se quedan con la duda en segundo plano, sin resolver, ... en algunos casos hasta que se convierte en certeza. El alcalde de Madrid aprueba un protocolo para que las mujeres que deciden abortar sean informadas de un presunto síndrome postaborto que no tiene ningún aval científico. El ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León presenta un protocolo antiaborto para que las mujeres escuchen el latido del feto, es decir, para que sean coaccionadas para cambiar una decisión que nunca es fácil ni indolora ni frívola. En una comunidad, por cierto, en la que cinco de sus nueve provincias no tienen un centro que practique una intervención que, más allá de la opinión o moral de cada cual, está respaldada por una ley.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Denuncian un caso de acoso escolar en un colegio de Valladolid
  2. 2

    Denunciado tras matar a una vaca que arrolló con su quad en el encierro de Bolaños de Campos
  3. 3

    La «cadena de acciones» que evitó una muerte por atragantamiento en un restaurante de Tordesillas
  4. 4

    Maruja Cuéllar, la puerta siempre abierta en la Plaza Mayor de Íscar
  5. 5

    El cariñoso homenaje que los alumnos del colegio Maristas brindan a un profesor antes de su jubilación
  6. 6

    El día que Benjamín Netanyahu estuvo en Valladolid
  7. 7 Fallece a los 58 años el ex del Real Valladolid Edu Manga, el genio de las rabonas
  8. 8 La plaza Madrid, en obras durante seis semanas antes de la reapertura de Gamazo
  9. 9

    RTVE inicia la obra de su sede en la Ciudad de la Comunicación 26 años después de anunciarla
  10. 10

    20 adolescentes de menos de 15 años abortaron en Castilla y León en 2024

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La salud de ellas

La salud de ellas