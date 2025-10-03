El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Acción en favor del derecho al aborto. M. C.-EP

Castilla y León

Vox aprieta al PP en Ayuntamientos con el aborto y reactiva el fantasma del protocolo impuesto a Mañueco y nunca aplicado

De la aprobación de la escucha del latido fetal y ecografías 4-D para favorecer la «implicación emocional» de la madre en 2022 a informar ahora de un síndrome postaborto sin aval científico

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Viernes, 3 de octubre 2025, 06:53

Comenta

El PP lo aprobó en el Ayuntamiento de Madrid y ha decidido exportar la iniciativa a otros consistorios, como el de Valladolid. Los ultraconservadores de ... Santiago Abascal aprietan ahora al PP con iniciativas para informar de un 'síndrome post aborto' que se produce tras interrumpir un embarazo no deseado, que no está avalado científicamente y al que las iniciativas promovidas por Vox atribuyen traumas psicológicos y secuelas negativas agrupadas en un cuadro psicopatológico que desencadenaría desde depresión, ansiedad, alcoholismo o autolesiones a trastornos de la conducta alimentaria como la anorexia y la bulimia. Dicho síndrome no es reconocido como un síndrome real por la comunidad médica general, algo que acababa expresando el propio regidor de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

