El alcalde de Madrid reconoce que el síndrome post aborto carece de evidencia científica -Pedro Sánchez asegura que el Gobierno velará por el derecho de las mujeres a la interrupción del aborto frente al «sectarismo político» de PP y Vox

A. Azpiroz Madrid Jueves, 2 de octubre 2025, 12:15 | Actualizado 13:34h. Comenta Compartir

El supuesto síndrome post aborto ha abierto un nuevo frente político. Lo ha hecho con motivo de la del Ayuntamiento de Madrid -impulsada por PP y Vox- para que las mujeres que soliciten la interrupción de su embarazo sean informadas sobre el riesgo para su salud que supone el síndrome post aborto. Según defiende la formación de Santiago Abascal, este mal conlleva una larga lista de secuelas que incluye «depresión, profundo sentimiento de culpa, aislamiento, imágenes recurrentes, pesadillas, insomnio, alcoholismo, anorexia y bulimia, disfunciones sexuales, autolesiones, agresividad, y una tasa de hospitalización por problemas psiquiátricos que duplica al de las mujeres que no han abortado».

Dado el cariz que ha adquirido la polémica, el propio alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, reconoció este jueves que el síndrome post aborto «no es una categoría científica reconocida» y contradijo la versión de Vox al asegurar que no será obligatorio para las solicitantes recibir la información.

Pedro Sánchez hizo un alto en la reunión de la OTAN a la asiste en Dinamarca para asegurar que el Gobierno garantizará el acceso al aborto de todas las mujeres frente a los intentos de gobiernos autonómicos y municipales de limitarlo. «Se trata de un derecho que está siendo menoscabado, está siendo instrumentalizado y hay muchas mujeres que se sienten privadas de este derecho como consecuencia de un dogmatismo ideológico, de un sectarismo político de instituciones que van más allá del Ayuntamiento de Madrid», denunció el presidente del Gobierno.

Apoyo de los obispos

La Conferencia Episcopal Española mostró este jueves un apoyo sin fisuras a la medida del consistorio madrileño. «En cuanto al síndrome post-aborto, que hay ese debate, le puedo asegurar que todas las iniciativas que hay en ámbito de Iglesia de apoyo a las mujeres que han abortado confirman que, ciertamente, eso existe. Y, bueno, pues, personalmente, tengo la experiencia y conozco un caso cercano donde hubo un aborto y esa madre lo pasó muy mal», justificó el portavoz de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán.