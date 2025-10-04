El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una joven porta un cartel a favor del aborto en una manifestación reivindicativa V. L-EFE

20 adolescentes de menos de 15 años abortaron en Castilla y León en 2024

Solo cuatro hospitales públicos llevan a cabo interrupciones voluntarias de embarazo en la comunidad, con un perfil mayoritario de mujeres entre 25 y 40 años, con formación de bachiller y universitaria

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Sábado, 4 de octubre 2025, 14:59

Comenta

La publicación de los datos oficiales sobre la interrupción voluntaria del embarazo a lo largo del año pasado ha coincidido con un nuevo pico de ... polémica política en torno al aborto, tras aceptar el PP en el Ayuntamiento de Madrid una iniciativa de Vox para informar sobre un síndrome posterior por el que las mujeres padecerían depresión, alcoholismo, bulimia y anorexia, ansiedad, autolesiones, entre otras psicopatologías, tras interrumpir su gestación y del que los dirigentes populares reconocen que no está avalado cientificamente, movimiento al que el Gobierno ha respondido planteando blindar el aborto en la Constitución, como ha hecho Francia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La explicación al mal olor que ha inundado este viernes Valladolid
  2. 2

    Conmoción en Rioseco por la muerte repentina de tres vecinos en tres días
  3. 3 Un olor nauseabundo invade este viernes Valladolid: «Es insufrible»
  4. 4

    Denuncian un caso de acoso escolar en un colegio de Valladolid
  5. 5 Acude a limpiar el baño de su bar y se encuentra a un cliente con una «gran intoxicación etílica»
  6. 6

    Salvan en Tordesillas a un cántabro atragantado con un entrecot: «Se puso blanco y luego morado»
  7. 7

    El 112 recibe 28 llamadas en 20 minutos por un incendio en el vertedero de Valladolid
  8. 8

    Viernes negro en Valladolid con siete accidentes: dos atropellados y tres conductores de patinetes heridos
  9. 9

    Una promotora anuncia el primer bloque residencial al borde de la desaparecida vía de Ariza
  10. 10 Hallan cadáveres de vacas, caballos y cabras en descomposición en una explotación de La Overuela

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla 20 adolescentes de menos de 15 años abortaron en Castilla y León en 2024

20 adolescentes de menos de 15 años abortaron en Castilla y León en 2024