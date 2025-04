El agravio no agravio

Valladolid, 2.477 millones de inversión. Ya solo con eso bastaba para abrir el carrusel de agravios, aunque esos millones sean para completar infraestructuras de las que se beneficia todo el país ... , como la autovía Portugal-Soria (anda que no podría quejarse aquí Zamora...), la variante de mercancías o la estación, que tiene que crecer porque se va a convertir en la prolongación natural de las 30 vías que tendrá Chamartín en un futuro cercano.

Pero Óscar Puente, ministro del ramo infraestructuril y, sobre todo, vallisoletano, habló de la A-60, León-Valladolid, y anunció que el siguiente tramo en construirse será el Villanubla-Rioseco. Y el resto, lo que quedará entre Rioseco y Santas Martas, pues ya se verá. Que hoy no tiene un tráfico que justifique su conversión inmediata en autovía, pero que mientras se ejecuta el trocito vallisoletano se redactarán los proyectos para hacerlo. Porque cuando la mitad del trayecto sea ya por autovía, su uso crecerá.

Pero eso son matices. La primera frase, que Puente va a construir 27 kilómetros de autovía en 'su lado' y va a arrinconar a León, les ha bastado a algunos para sacar a pasear el agravio. Como si esos 27 kilómetros que evitarán la travesía de Medina de Rioseco solo funcionaran en un sentido. 'Atención, conductor, autovía solo para vallisoletanos'.

El agravio no es ese. Como no lo era que el tramo de Villanubla se abriera en 2013 y el de Santas Martas en 2018. Ni siquiera que lo inaugurara Ábalos, ejem. El agravio es que ese mismo día de 2018 Ábalos anunció que se iban a licitar los proyectos de los dos tramos que ahora, en 2025, Óscar Puente anuncia que se van a construir. Y que no hay dos ciudades del tamaño de Valladolid y León en toda España que a estas alturas aún tengan que mendigar una conexión por autovía.