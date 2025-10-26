El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Pleno de las Cortes de Castilla y León, esta última semana. Rubén Ortega

Nada más lejos de una idea del deber

Carta del director ·

«Presentar presupuestos en tiempo y forma son las formas, son los protocolos de la democracia, son las cosas que nos distinguen de otros modelos de sociedad que no son democráticos»

Ángel Ortiz

Ángel Ortiz

Valladolid

Domingo, 26 de octubre 2025, 08:38

Comenta

Lo recordé hace unos días, cuando defendía que la Junta de Castilla y León debía presentar, según ley, en tiempo y forma, los presupuestos. Se ... acabaran aprobando o no. Es lo que debió hacer el año pasado y lo que ha hecho, bien es cierto que a trompicones, este ejercicio. La razón por la que sostenía tal cosa es, como he recordado en bastantes ocasiones a lo largo de muchos años, que los dirigentes políticos en democracia tienen que reservar un amplio espacio de sus responsabilidades a decisiones obligadas por el deber. Les cueste lo que les cueste. Es tentador no debatir una propuesta no de ley (PNL) en sede parlamentaria, dado que con antelación se sabe si saldrá adelante o no. Es más, salga o no, carece de carácter vinculante, por lo que el gobierno de turno puede tirarla si quiere a la papelera del diario de sesiones. Sucede igual con las preguntas parlamentarias. Pocos las escuchan, apenas si hay respuestas que aporten información y, en todo caso, se olvidan pronto o quedan superadas por el próximo tuit de Puente o la siguiente promesa imposible de cumplir…

