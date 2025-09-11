El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Las protestas de la Vuelta dejan 2 detenidos y 17 identificados sin alterar la prueba en Valladolid
Incendio en Calaveras de Arriba, en León, el pasado agosto. Rodrigo Jiménez

Incendios y negacionismo

«La UME, la Guardia Civil, el Ejército, los bomberos, los sanitarios, las cuadrillas de voluntarios y los ciudadanos particulares son quienes de nuevo han sabido dar una respuesta de altura, solidaria y generosa»

Alfredo Barbero

Alfredo Barbero

Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:19

Tanto con la DANA del pasado otoño en Valencia como con los recientes devastadores incendios de este verano, principalmente en Galicia, Castilla y León y ... Extremadura, los ciudadanos hemos podido comprobar que los políticos anteponen sus enfrentamientos partidistas y acusaciones recíprocas con el fin de ganar votos, a gestionar la ayuda rápida, coordinada y eficaz que las personas afectadas necesitan. Un penoso espectáculo que se suma al daño producido por las propias catástrofes naturales, que en muy poco tiempo arrebatan viviendas, bienes y recuerdos personales, tierras, pastos, animales, medios de vida, pueblos y, en ocasiones, hasta la propia vida de las personas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así es el nuevo recorrido de la Contrarreloj de Valladolid
  2. 2 El nuevo recorrido de la contrarreloj de La Vuelta en Valladolid: cortes de tráfico, horarios y manifestaciones
  3. 3 La contrarreloj de Valladolid se reduce a 12 kilómetros por las protestas pro Palestina
  4. 4 Muere una motorista en una colisión con un coche en la VA-30
  5. 5

    Investigan la muerte de una joven de 19 años tras precipitarse de un quinto piso
  6. 6 Hallan el cadáver de la mujer de 67 años desaparecida el 4 de agosto en Palencia
  7. 7

    ¿Qué ha costado que la Vuelta Ciclista pase por Valladolid?
  8. 8

    Detenido el alcalde de Vox de un pueblo de Segovia por agredir a su mujer
  9. 9 El secretario de Organización de Podemos pide «boicotear» la contrarreloj para impedir que «llegue al final»
  10. 10

    Guía para sobrevivir este jueves a los cortes de tráfico por la Vuelta en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Incendios y negacionismo

Incendios y negacionismo