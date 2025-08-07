El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Velero en Castropol, en la frontera entre Asturias y Galicia, en una imagen de archivo. E. N.
Míster Cipriano

Tres en la carretera

«Lo que para unos significa chapuzones en yates y hoteles con todo incluido, para mí es una tortilla fría con su porción de arena y bañarme hasta las rodillas»

Alfonso Niño

Alfonso Niño

Valladolid

Jueves, 7 de agosto 2025, 07:38

Ya lo decía mi padre: es mejor salir de madrugada, hay menos tráfico. Lo que en el pasado consideraba una maldición bíblica, hoy se torna ... en premisa inmutable y perfecta, como respirar. Encendería un cigarro, pero tengo claro que es un vicio horrendo y ahora está proscrito. Además, jamás lo haría teniendo en el coche a la niña, no vaya a convertirla durante dos minutos en una fumadora pasiva de por vida y una adicta a mis mierdas de adolescente. De ninguna manera. Bastante tiene con admirar a un individuo de pantalones gigantes, tatuajes en la cara y una voz que le impide ser mejor cantante. Al menos la tengo convencida para ver 'La bruja novata' algún día en la tele del apartamento. Dos horas y diecinueve minutos durante los que volverá a ser mi pequeña y no tendré que restringirle el uso del teléfono de su madre.

