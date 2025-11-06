El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Cementerio de El Carmen. Alberto Mingueza
Míster Cipriano

No es serio este cementerio

«Todos somos muy valientes hasta que tenemos que dar un paseo entre sepulcros a la luz de la luna»

Alfonso Niño

Alfonso Niño

Valladolid

Jueves, 6 de noviembre 2025, 07:22

Comenta

Seguro que ustedes han oído, como un rumor lejano y poco verosímil, alguna historia sobre personas que se han quedado encerradas en centros comerciales o ... bares de despendole tras rebasar la hora de cierre. Aquello de «no sé dónde tengo la cabeza…», «menudo despiste…» o comentarios menos inteligibles derivados de una cantidad de alcohol indigna hasta para el Cigala. Pues pásmense, esas cosas suceden. La lluvia moja, el cielo es azul y la gente se queda encerrada en sitios absurdos. Como yo, que el lunes me pasé de la hora de clausura por estar ensimismado y me quedé confinado en el cementerio de El Carmen.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La tormenta deja un reguero de balsas por todo Valladolid y obliga a cerrar el Campo Grande
  2. 2 Muere un trabajador tras caer de un tejado a ocho metros de altura en Segovia
  3. 3

    Los inesperados aliviaderos de agua del Arco de Ladrillo
  4. 4

    El viento derriba dos arcos de luces de Navidad en Valladolid: «De repente hemos oído un golpe salvaje»
  5. 5 Detienen a un joven en Valladolid por engañar a un niño de ocho años para obtener fotos íntimas
  6. 6

    Un vendaval daña los tejados de varias casas de Valdenebro de los Valles
  7. 7 Fallece un hombre en un sex shop de León
  8. 8

    El fallecido en un accidente laboral trabajaba en la instalación de placas solares
  9. 9 Muere la influencer Bárbara Borges al recibir un disparo en la cabeza
  10. 10

    Estas son las dos alternativas a las gafas cuando aparece la presbicia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla No es serio este cementerio

No es serio este cementerio