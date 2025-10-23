El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Paco Heras (i) junto a Mickey Rourke, Nancy Garceau y Michael Cimino que presentaron 'Manhattan Sur' en la seminci de 1984. El Norte
Míster Cipriano

Bertolucci y el abisinio

«Alguien con ese nombre me estaba dejando sin mi adorado bollo de masa frita relleno de crema»

Alfonso Niño

Alfonso Niño

Valladolid

Jueves, 23 de octubre 2025, 06:54

Comenta

Aún no lo descifraba, pero en la tele veía que la gente se mataba por unas onzas de oro, un puñado de kilómetros cuadrados o ... por ideas peregrinas de alguna religión anquilosada en tiempos remotos. También, en aquel lejano 1985, escuchaba en la radio que mataba un grupo de personas que debían ser hijos de una señora grande, por lo que mi padre comentaba cariacontecido. Lo oí un par de veces en lo que apuraba mi plato de garbanzos haciendo tiempo hasta que Julio Ares me contase lo que pasaba en el deporte de la ciudad. Era un concepto demasiado intrincado para comprenderlo con mis escasos diez años, porque yo solo 'mataba' por unas zapatillas de Justo Muñoz, inalcanzables para la economía familiar, y algún dulce de postín.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La autopsia confirma la muerte accidental por ahogamiento del hombre hallado en el Canal de Rioseco
  2. 2 El vallisoletano Antonio Pelayo, acusado de agresión sexual a un periodista en Roma
  3. 3 EuroMillones deja un importante premio en un barrio de Valladolid
  4. 4

    La Policía controlará que los dueños lleven agua jabonosa para fregar «45 millones» de meadas de perro anuales
  5. 5

    Viding estrena 18.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas tras invertir 20 millones
  6. 6

    Calle rica, calle pobre: la diferencia de renta entre los barrios de Valladolid llega a los 45.625 euros al año
  7. 7 Stella Banderas muestra los detalles de su vestido de novia
  8. 8

    La Policía disuelve una doble pelea entre «primos» en Barrio España
  9. 9

    Localizado un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana
  10. 10 Se asusta por una araña y choca contra un coche y tres motocicletas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Bertolucci y el abisinio

Bertolucci y el abisinio