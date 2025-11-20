El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Lección magistral

«No es necesaria una tarima elevada o un anfiteatro lustroso para enseñar. Sobre todo cuando se ilustra con solidez, datos y experiencia»

Alfonso Niño

Alfonso Niño

Valladolid

Jueves, 20 de noviembre 2025, 07:18

Nos han vendido una milonga y algunos incautos han adquirido un maletín vacío. Un tocomocho rastrero consistente en denostar el conocimiento, la sabiduría, la aptitud ... o, sin complejines, el talento. Ladran algunos envolviéndose en banderas cosidas con retales de demagogia turbia. Vocean tratando de equilibrar fuerzas entre alguien que argumenta una afirmación y otro que se opone pretendiendo que su veredicto, cincelado sobre humo y vaguedades, valga lo mismo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

