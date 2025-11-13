El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Puente Colgante de Valladolid. R. Gómez
Postales desde el Puente Colgante

«Cuando la luz rompe con fuerza, Luis se aferra a la baranda del puente observando el panorama y reflexionando sobre todo lo que le aprieta en cada jornada»

Alfonso Niño

Valladolid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 07:00

«Hay un cuadro escondido en cada amanecer, y solo puede adivinarse si te acercas hasta aquí a la hora exacta», dice. Luis no necesita ... el despertador desde hace años. Un insomnio cruel lo lleva castigando mucho tiempo con el desvelo, con tragar techo. Él lo ha convertido en virtud para aprovechar el madrugón y pasear hasta lo que era La Goya, donde tantos platos de alubias con perdiz disfrutó junto a sus abuelos, y ver como el sol matinal rompe la oscuridad esbozando una legión de matices azules y dorados que luchan por hacerse con el horizonte. Pasa todos los días y aprovecha, también, para confirmar si sigue el candado, si no lo han roto. La tarde que lo colocó lo hizo con miedo y unas gotas de arrojo. Lo escondió tratando de que fuera difícil hallarlo. Se lo enseñó a Sofía para que entendiera que, por muy oculto que estuviera, su cariño era así: fiable, firme y duradero. Así que cada mañana, de camino a la radio, mira de reojo si continúa en el lugar que le corresponde.

