Yolanda Díaz pide investigar los fallos en las pulseras antimaltratador

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha pedido este lunes «una pequeña investigación» que trate de «esclarecer» si hubo fallos con las pulseras antimaltrato, como señaló ... la Fiscalía en su memoria de 2024, y, en caso afirmativo, que se repare a las mujeres afectadas.

«Si han existido fallos o disfunciones, es conveniente que se esclarezca todo lo que ha pasado durante este periodo», ha subrayado la dirigente de Sumar en declaraciones a los medios antes de entrar a un desayuno informativo con la ministra de Sanidad, Mónica García, organizado por Europa Press. También ha señalado que, «si hubo mujeres que estuvieron o se vieron perjudicadas por estos fallos» deben tener «derecho a la reparación».

Brecha con Sumar

Mientras en el ala socialista del Gobierno tratan de restar hierro al asunto y acusan de «alarmismo» a los que señalan el posible fallo en estos disposivitos, Sumar ya abrió un nuevo frente en el Consejo de Ministros. El socio minoritario del Gobierno registró el viernes en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Ministerio de Igualdad en el que cuestiona si su titular conocía o no este problema y el número de víctimas de violencia de género o sexual que se han visto afectadas por lo que califican de «anomalía». De la misma forma, le instan a explicar cuáles son las medidas que va a poner en marcha este departamento «para reparar el daño causado» y para evitar que pueda volver a repetirse.